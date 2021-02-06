"Аталанта" с Миранчуком не удержала победу над "Торино"

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Аталантьа" в Бергамо принимала "Торино". В прошлом сезоне команды наколотили в ворота друг друга 12 мячей, причем дома "Аталанта" уступила 2:3, а в гостях победила 7:0.

В нынешнем чемпионате клуб из Бергамо в гостях добился менее внушительной победы - 4:2.

В стартовом составе "Аталанты" в этой встрече не оказалось Алексея Миранчука, которого болельщики признали лучшим игроком января.

Хозяева удачно начали матч. На 14-й минуте Йосип Иличич открыл счет. Спустя пять минут Робин Госенс забил второй мяч, а через две минуты после этого Луис Муриэль в третий раз поразил ворота "Торино".

Но в конце первого тайма гости стараниями Андреа Белотти и Бремера сократили отставание до минимума.

После перерыва на 59-й минуте на поле вышел Алексей Миранчук. На 77-й минуте он мог увеличить разницу в счете, но после его удара мяч попал в стойку ворот, а на 84-й минуте Федерико Бонаццоли принес туринцам ничью.