Новости

Прокаты мужчин помогли команде Медведевой удержать лидерство 19:30
Команда Медведевой захватила лидерство на Кубке Первого канала 18:44
Лыжник Устюгов выступит на чемпионате мира 18:24
Фото: Песок из Сахары окрасил небо Франции в бежевый цвет 18:20
Airbus сел в Шереметьево после сигнала тревоги 18:03
СК назвал основную версию причины крупного пожара в новой Москве 17:53
Пострадавших при пожаре в новой Москве доставили в больницу вертолетами 17:41
Российский МИД завел аккаунт в TikTok 17:35
В Новой Москве развернут пункт обогрева после крупного пожара 17:35
Соболев принес "Спартаку" волевую победу над "Шахтером" 17:34
В Шереметьево пассажирку задержали после неудачной шутки на регистрации 17:28
Капелло оценил дебют Кокорина в Серии А 17:24
Мьянма стала 21-й страной, одобрившей вакцину "Спутник V" 17:08
Ретивых стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Швеции 17:03
В Краснодаре от коронавируса умер журналист Владимир Мокротоваров 16:58
Сценаристка сериала по "Хранителям" перезапустит "Блэйда" 16:57
Власти окажут помощь пострадавшим при пожаре в новой Москве 16:44
Жириновский предложил наградить создателей российских вакцин от коронавируса 16:39
10 японских автомобилей, которые оказались не нужны россиянам 16:30
СК возбудил дело после гибели детей на пожаре в Москве 16:24
Летевший из Москвы в Амстердам самолет подал сигнал тревоги 16:23
РПЦ не намерена отказываться от противоэпидемических мер 16:19
Анатолий Карпов открыл в Тюмени школу и клуб по шахматам 16:08
Путин наградил Эрнста орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени 15:55
В сериале "Ванда/Вижн" состоялось историческое для Marvel событие 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
06.02.2021 18:24
Рубрика: Спорт

Лыжник Устюгов выступит на чемпионате мира

Текст: Максим Домчев

Лыжник Сергей Устюгов войдет в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в немецком Оберстдорфе. Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе после завершения спринта на этапе Кубка мира, в котором Устюгов вышел в финал и показал шестой результат.

Ретивых стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Швеции

"Сергей точно поедет на чемпионат мира, в спринте он однозначно будет участвовать, а дальше будем смотреть. Есть много всяких мыслей и планов, будем смотреть на его состояние непосредственно на месте. Видно, что он хочется сейчас продышаться на все сто, вспомнить, как бегать на этих скоростях", - сказала Вяльбе РИА Новости.

Устюгов был вынужден пропустить старт сезона после заболевания коронавирусом. Чемпионат мира пройдет с 25 февраля по 7 марта

Спорт Виды спорта Зимний спорт

Главное сегодня

Путин наградил Эрнста орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Россия высылает трех дипломатов за участие в незаконных акциях
Bloomberg назвал "Спутник V" крупнейшим прорывом со времен СССР
Telegram заблокировал каналы с личными данными силовиков
РФПИ: В России все желающие смогут привиться от COVID-19 до июня
Кто "слил" прессе детали контракта Месси с "Барселоной"
Что означает для "Спартака" возвращение Квинси Промеса