Лыжник Устюгов выступит на чемпионате мира

Лыжник Сергей Устюгов войдет в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в немецком Оберстдорфе. Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе после завершения спринта на этапе Кубка мира, в котором Устюгов вышел в финал и показал шестой результат.

"Сергей точно поедет на чемпионат мира, в спринте он однозначно будет участвовать, а дальше будем смотреть. Есть много всяких мыслей и планов, будем смотреть на его состояние непосредственно на месте. Видно, что он хочется сейчас продышаться на все сто, вспомнить, как бегать на этих скоростях", - сказала Вяльбе РИА Новости.

Устюгов был вынужден пропустить старт сезона после заболевания коронавирусом. Чемпионат мира пройдет с 25 февраля по 7 марта