Первый сборник стихов Хай Мухамедьяров выпустил в 1931 году, в 20 лет

Родился в деревне Кунакбаево Кунашакского района Челябинской области. Воспитывался в школе-интернате для детей-сирот.
После окончания школы учился на факультете языка и литературы Башкирского государственного педагогического института.
Окончил курсы редакторов и переводчиков при ЦК комсомола. После окончания института работал научным сотрудником Института языка и литературы им. М. Гафури.
Первый сборник стихов выпустил в 1931 году, в 20 лет.
При выходе из окружения под Вязьмой попал в плен и был зверски замучен.