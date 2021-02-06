Первый сборник стихов Хай Мухамедьяров выпустил в 1931 году, в 20 лет

Хай Мухамедьяров, 30 лет

Мухамедьяров Хай Габдрафикович (2.09.1911 - декабрь 1941 или январь 1942), военный корреспондент дивизионной газеты 50-й стрелковой дивизии.

Фото: БГУ / bashedu.ru

Родился в деревне Кунакбаево Кунашакского района Челябинской области. Воспитывался в школе-интернате для детей-сирот.

После окончания школы учился на факультете языка и литературы Башкирского государственного педагогического института.

Окончил курсы редакторов и переводчиков при ЦК комсомола. После окончания института работал научным сотрудником Института языка и литературы им. М. Гафури.

Первый сборник стихов выпустил в 1931 году, в 20 лет.

При выходе из окружения под Вязьмой попал в плен и был зверски замучен.