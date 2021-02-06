Первый сборник стихов Хай Мухамедьяров выпустил в 1931 году, в 20 лет 11:27

Мухамедьяров Хай

Первый сборник стихов Хай Мухамедьяров выпустил в 1931 году, в 20 лет

Александр Мостовенко написал поэмы о Гамлете и Дон Кихоте 11:12

Мостовенко Александр

Александр Мостовенко написал поэмы о Гамлете и Дон Кихоте

Рэм Маркон: Хочется, чтобы война быстрее кончилась 11:00

Маркон Рэм

Рэм Маркон: Хочется, чтобы война быстрее кончилась

Иван Малозёмов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза 02.02.2021

Малозёмов Иван

Иван Малозёмов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза

Еще в школе Эмиль Люмкис перевел "Божественную комедию" Данте 02.02.2021

Люмкис Эмиль

Еще в школе Эмиль Люмкис перевел "Божественную комедию" Данте

Виктор Лузгин: Фронтовая старая тетрадка кровью перемочена в бою 02.02.2021

Лузгин Виктор

Виктор Лузгин: Фронтовая старая тетрадка кровью перемочена в бою

Свои стихи Янис Логин печатал в газетах под псевдонимом "Овод" 02.02.2021

Логин Янис

Свои стихи Янис Логин печатал в газетах под псевдонимом "Овод"

Сохранилось всего одно стихотворение Надежды Лисановой 02.02.2021

Лисанова Надежда

Сохранилось всего одно стихотворение Надежды Лисановой

Борис Слуцкий посвятил памяти Бориса Лебского два стихотворения 02.02.2021

Лебский Борис

Борис Слуцкий посвятил памяти Бориса Лебского два стихотворения

В 1943 году поэтесса Ольга Мочалова написала стихотворение "Памяти Дмитрия Кузмичева" 02.02.2021

Кузмичёв Дмитрий

В 1943 году поэтесса Ольга Мочалова написала стихотворение "Памяти Дмитрия Кузмичева"

В начале 1930-х Александр Котульский под руководством Маршака учился в "Детском университете" 02.02.2021

Котульский Александр

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Ефрем Лоренц погиб в октябре 1941 года 01.02.2021

Лоренц Ефрем

Ефрем Лоренц погиб в октябре 1941 года

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Лондон Давид

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Валентин Литовский сыграл Пушкина в фильме "Юность поэта" 01.02.2021

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Лапшин Илья

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Фото: Альперт М., Халдей Е./ТАСС

Это было под Вязьмой

Текст: Дмитрий Шеваров
Хай Мухамедьяров, 30 лет
Мухамедьяров Хай Габдрафикович (2.09.1911 - декабрь 1941 или январь 1942), военный корреспондент дивизионной газеты 50-й стрелковой дивизии.
Фото: БГУ / bashedu.ru

Родился в деревне Кунакбаево Кунашакского района Челябинской области. Воспитывался в школе-интернате для детей-сирот.

После окончания школы учился на факультете языка и литературы Башкирского государственного педагогического института.

Окончил курсы редакторов и переводчиков при ЦК комсомола. После окончания института работал научным сотрудником Института языка и литературы им. М. Гафури.

Первый сборник стихов выпустил в 1931 году, в 20 лет.

При выходе из окружения под Вязьмой попал в плен и был зверски замучен.

Фото: Центральный архив МО РФ
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