Температуру в системе отопления Москвы подняли до максимума

Городские службы подняли до максимального значения температуру в системе отопления из-за резкого похолодания, сейчас она составляет 130 градусов. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"На основании прогноза синоптиков о предстоящих сильных морозах в столичном регионе было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления, - отметил Петр Бирюков. - В настоящее время она достигает максимального значения - 130 градусов".

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится поэтапно, это не одномоментное действие.

"Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - отметил Петр Бирюков.