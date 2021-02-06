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06.02.2021 07:20
Рубрика: Общество

Эксперт: Через месяц в Москве будет всего 600 случаев COVID-19 в день

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Через месяц ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице России значительно улучшится. В день будут выявлять максимум 600 инфицированных SARS-CoV-2.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Такой прогноз озвучил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Он привел конкретные цифры. Например, если 24 декабря 2020 года в Москве выявили 8,2 тысячи заразившихся коронавирусом, то четвертого февраля 2021 года - всего 2095 заболевших.

Об улучшении эпидситуации в городе ранее говорил и мэр Москвы Сергей Собянин. Регистрируемые медиками цифры внушают оптимизм. По уровню заболеваемости столица вышла на сентябрьские показатели. Основные ограничения, введенные ранее из-за COVID-19, могут снять к маю, добавил Собянин.

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