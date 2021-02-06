В Ингушетии возбудили дело по факту отравления семерых детей

В Ингушетии в результате отравления семерых детей, проживающих с родителями в многоквартирном доме в Назрани, возбуждено уголовное дело Об этом сообщает региональное управление СК России.

Дети отравились угарным газом в доме по улице Московской в среду вечером и ночью в четверг. В одной семье пострадали трое детей от четырех до шести лет, в другой - четверо, в возрасте от одного года до шести лет. Сейчас все они находятся в больнице с отравлением легкой степени.

По предварительным данным, причиной ЧП стала плохая вентиляция тяги дымоходов в жилом помещении и в подъезде. СК возбудил уголовное дело.