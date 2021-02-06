В Ингушетии возбудили дело по факту отравления семерых детей

Новости

На юге Москвы четверо приезжих ограбили прохожего 13:14
ФАС изменит расчет платы за доставку газа в баллонах 13:12
РФПИ: В России все желающие смогут привиться от COVID-19 до июня 12:45
Председатель ХДС поддержал завершение строительства "Северного потока-2" 11:28
В Москве изменен режим работы метро "Каширская" 11:07
У побережья Камчатки объявили штормовое предупреждение 10:47
Эксперты рассказали, как мошенники могут узнать баланс чужой карты 10:44
Врач-пульмонолог рассказала о профилактике смертельно опасной болезни 10:31
Что происходит с взаимной торговлей России и Беларуси 10:27
Китай предостерег США от вмешательства во внутренние дела 10:24
Мишустин подписал постановление о продлении лицензий в 2021 году 10:17
Постановки лучших театров мира покажут в Минске 10:06
Минобрнауки запускает ​​​​флешмоб "Снова в науку" 10:05
Названы самые высокие зарплаты в Москве 09:58
В Москве в метро ворвался мужчина с ножом 09:39
Ученый рассказал, когда в России начнут прививать от аллергии на кошек 09:37
В Москве при пожаре погибли два человека 09:32
В ВОЗ заявили о замедлении темпов распространения коронавируса в мире 08:52
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 км 08:28
Власти Бельгии разрешили незначительно смягчить карантин 08:07
Хабаровский НПЗ начал выпуск бензина АИ-95 07:51
Эксперт: Через месяц в Москве будет всего 600 случаев COVID-19 в день 07:20
Telegram заблокировал каналы с личными данными силовиков 07:05
В России появится ГОСТ по информированию населения о ЧС 06:45
Подросток прилетел из Англии в Нидерланды в отсеке для шасси 06:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
06.02.2021 13:23
Рубрика: Происшествия

В Ингушетии возбудили дело по факту отравления семерых детей

Текст: Алена Ларина (Магас)

В Ингушетии в результате отравления семерых детей, проживающих с родителями в многоквартирном доме в Назрани, возбуждено уголовное дело Об этом сообщает региональное управление СК России.

В Дагестане 30 школьников обратились к врачам с пищевым отравлением

Дети отравились угарным газом в доме по улице Московской в среду вечером и ночью в четверг. В одной семье пострадали трое детей от четырех до шести лет, в другой - четверо, в возрасте от одного года до шести лет. Сейчас все они находятся в больнице с отравлением легкой степени.

По предварительным данным, причиной ЧП стала плохая вентиляция тяги дымоходов в жилом помещении и в подъезде. СК возбудил уголовное дело.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

Главное сегодня

Россия высылает трех дипломатов за участие в незаконных акциях
РФПИ: В России все желающие смогут привиться от COVID-19 до июня
Telegram заблокировал каналы с личными данными силовиков
В ВОЗ заявили о замедлении темпов распространения коронавируса в мире
В России появится ГОСТ по информированию населения о ЧС
Видео: ФСБ пресекла деятельность 28 подпольных оружейных мастерских в России
Как заставить компанию заплатить за брак при установке двери