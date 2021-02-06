В Нальчике во время пожара в квартире погибли женщина и ребенок

В Нальчике в результате пожара, вспыхнувшего в многоквартирном доме, погибли женщина и мальчик. Об этом в субботу сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Инцидент произошел в региональной столице ночью 6 февраля. В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что произошел пожар в пятиэтажном доме по улице Ингушской. На месте выяснилось, что пламенем охвачены четыре этажа. Вскоре пожар удалось локализовать и потушить.

- В результате пожара погибла пожилая женщина 1939 года рождения и мальчик 2009 года рождения, - уточнили в ГУ МЧС по КБР.

В тушении возгорания принимали участие 23 человека и 5 единиц техники. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.