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06.02.2021 12:49
Рубрика: Происшествия

В Нальчике во время пожара в квартире погибли женщина и ребенок

Текст: Роман Кияшко (Кабардино-Балкария)

В Нальчике в результате пожара, вспыхнувшего в многоквартирном доме, погибли женщина и мальчик. Об этом в субботу сообщили в республиканском управлении МЧС России.

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Инцидент произошел в региональной столице ночью 6 февраля. В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что произошел пожар в пятиэтажном доме по улице Ингушской. На месте выяснилось, что пламенем охвачены четыре этажа. Вскоре пожар удалось локализовать и потушить.

- В результате пожара погибла пожилая женщина 1939 года рождения и мальчик 2009 года рождения, - уточнили в ГУ МЧС по КБР.

В тушении возгорания принимали участие 23 человека и 5 единиц техники. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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