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06.02.2021 16:58
Рубрика: Общество

В Краснодаре от коронавируса умер журналист Владимир Мокротоваров

Текст: Татьяна Павловская
Фото: Союз журналистов Краснодарского края Фото: Союз журналистов Краснодарского края
Фото: Союз журналистов Краснодарского края

В субботу, шестого февраля, в реанимации Краснодарского инфекционного госпиталя умер один из самых авторитетных кубанских журналистов Владимир Мокротоваров. Ему было 82 года.

Владимир Александрович Мокротоваров отдал журналистике более сорока лет. Он много лет был членом секретариата и правления, ему было присвоено звание "Заслуженный журналист Кубани". В переломные девяностые Владимир Мокротоваров трудился заместителем главного редактора в городской газете "Краснодарские известия". Как вспоминают его коллеги, тогда ему предложили создать новую газету. И Мокротоваров с головой ушел в новое дело.

В феврале 1996 года вышел первый номер газеты "Кубань сегодня", которой Мокротоваров отдал четверть века. Выйдя на пенсию, Владимир Александрович уехал в станицу, но продолжал писать очерки, которые публиковались во многих изданиях, в том числе и на сайте СЖ Кубани. По словам председателя Союза журналистов Кубани Дианы Горбань, Мокротоваров активно сотрудничал с региональным отделением СЖР, был членом Совета ветеранов.

"Союз журналистов Кубани" выражает глубокие соболезнования родным Владимира Александровича", - говорится на официальном сайте общественной организации.

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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