РПЦ не намерена отказываться от противоэпидемических мер

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что церковь будет соблюдать утвержденные патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Священным синодом противоэпидемические меры до тех пор, пока пандемия не завершится.

- Нам не надо спешить с ослаблением тех мер, которые уже были приняты, - сказал митрополит Иларион в передаче "Церковь и мир" на канале "Россия 24". - Я думаю, что мы будем соблюдать те меры, которые с самого начала были предписаны нашим патриархом и Священным синодом, и будем ждать того момента, когда пандемия окончательно нас покинет.

Напомним, что правила совершения богослужения во время пандемии были утверждены патриархом и Священным синодом в марте 2020 года. Они предписывают отказ от целования креста по окончании литургии. При этом также усиливаются санитарные нормы при совершении таинств крещения, причастия и соборования.