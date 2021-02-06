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06.02.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Смягчение ограничений ОПЕК+ усилит конкуренцию на нефтяном рынке

Текст: Сергей Тихонов
Оптимизм рынка в отношении восстановления спроса на нефть и вызванный этим рост цен, приближающихся к отметке 60 долларов за баррель марки Brent, вероятнее всего приведет к смягчению условий ОПЕК+ по сокращению добычи. России это позволит увеличить объемы экспорта, что для бюджета нашей страны сейчас более важно, чем рост котировок.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Но если альянсом будет принято решение о снижении объемов сокращения всеми участниками с апреля этого года, конкуренция на рынках сбыта резко возрастет. Дело будет не только в дополнительной добыче в странах ОПЕК+.

Фото: : iStock
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"Вернуть свою долю на глобальном рынке нефти России будет достаточно сложно, - говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. - При сохранении текущих цен можно ожидать достаточно быстрого восстановления добычи в США", - считает эксперт.

На фоне роста нефтяных котировок в США увеличивается буровая активность. Количество действующих установок в стране растет с октября прошлого года и, в конце концов, это обязательно приведет к росту производства. Поставки американской нефти в Европу за три последних года увеличились почти в два раза, а в страны АТР - на 50%.

Но если экспорт в Азию нефти из США растет по давно отлаженным каналам - Индия, Южная Корея, Япония, плюс связанный условиями торгового соглашения Китай, то в Европе география поставок расширяется. В 2020 году США продавали ее даже в Республику Беларусь.

Кроме России и США основными игроками на европейском рынке до пандемии являлись страны Ближнего Востока, Казахстан и Азербайджан, уточнил директор департамента консалтинга "Делойт, СНГ" Павел Евтеев. По его словам, уровень дальнейшей конкуренции в Европе будет определяться готовностью поставщиков предоставлять дополнительные скидки к рыночным ценам - что, в частности, уже демонстрировала Саудовская Аравия в начале 2020 года.

Учитывая низкую себестоимость производства нефти на Ближнем Востоке, на снижение цен ради доли рынка смогут пойти также ОАЭ, Ирак и Кувейт.

Фото: Пресс-служба компании "Преображенскнефть"
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Еще один фактор, который может усилить борьбу за рынки сбыта - возможное снятие санкций с нефтяного экспорта Ирана. Основываясь на заявлениях представителей профильных министерств Ирана, в случае снятия санкций страна будет готова в краткие сроки обеспечить поставки нефти на мировой рынок, считает Павел Евтеев.

У иранской нефти еще есть крайне неприятное свойство, по своим характеристикам один из самых экспортируемых из страны сортов - Iran Light очень схож с российской смесью Urals. Именно на этот сорт несколько лет назад планировали перейти с российской нефти некоторые страны Средиземноморья, например, Греция и Италия. Этого не произошло из-за введения санкций США.

Если сейчас санкции снимут, Иранская нефть будет конкурировать с российской на всех рынках и в Европе, и в странах АТР, уверен Василий Танурков.

Еще одна проблема, связанная с Ираном заключается в том, что неконтролируемое наращивание производства в этой стране едва ли вызовет одобрение других участников ОПЕК+. Требовать от Тегерана сдерживания объемов добычи после санкций у альянса не получится. Так уже было с Ливией, которая на фоне затихания внутреннего конфликта нарастила добычу в 2020 году до рекордных 1,3 млн баррелей в сутки и с Венесуэлой, понемногу приходящей в себя после экономического кризиса. По мнению Павла Евтеева, в этом случае основным инструментом "балансировки" цен может снова стать сделка ОПЕК+, которая при достижении консенсуса внутри альянса потенциально могла бы сгладить негативный эффект от увеличения предложения на рынке.

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