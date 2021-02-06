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06.02.2021,  
08:16
Текст:  Тимур Алимов

Ту-22М3 провел тестовую стрельбу "убийцами авианосцев"

Тяжелый бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 выполнил стрельбу новейшими крылатыми ракетами Х-32.

Как сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, запуск ракет проводился в рамках испытаний на военном полигоне.

Фото: Vitaly Kuzmin /wikipedia.org
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- Дооборудованный Ту-22М3 провел несколько пусков крылатых ракет Х-32, которые составят основу ударного вооружения модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М. Стрельбы прошли в рамках периодических испытаний изделий на военном полигоне. Заявленные боевые характеристики ракет подтверждены, точность попадания - "в колышек", - цитирует источник РИА Новости.

Х-32 называют "убийцей авианосцев", поскольку она предназначена прежде всего для поражения надводных объектов - современные противовоздушные средства авианосных групп малоэффективны против таких целей. Ракета также способна уничтожать наземные цели, включая радиолокационные станции.

Источник отметил, что в прошлом году состоялась серия пусков Х-32, которые требовались для определенных опытно-исследовательских задач, а также для подтверждения характеристик серийных образцов ракеты и их подготовки к испытаниям с борта модернизированных бомбардировщиков Ту-22М3М.

Принятая на вооружение в 2016 году сверхзвуковая крылатая ракета создана для замены Х-22, которыми вооружаются Ту-22М3. Х-32 получила обновленный жидкостный ракетный двигатель с повышенной тягой и цифровое радиоэлектронное оборудование. Последнее включает бортовой цифровой вычислительный комплекс, помехозащищенную активно-пассивную радиолокационную станцию и собственные системы радиоэлектронного противодействия. Скорость ракеты близка к гиперзвуковой, на высотах свыше 30 километров она составляет около 5 Махов. Дальность применения достигает 1 тысячи километров.

Ту-22М3М - вариант глубокой модернизации бомбардировщика Ту-22М3. Помимо принципиально новых унифицированных с системами стратегического бомбардировщика Ту-160М радиоэлектронных средств, ракетоносец получил расширенный состав управляемого ракетно-бомбового вооружения, которое существенно повышает боевую эффективность самолета.

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