В России появится ГОСТ по информированию населения о ЧС

В России появится Национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях. Он разработан специалистами Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. В январе этого года ГОСТ был утвержден Росстандартом, а в июне вступит в силу.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ. Отмечается, что данный стандарт устанавливает порядок информирования через средства массовой информации и другие каналы о ЧС, их масштабах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан, способах защиты. ГОСТ определяет правила поведения в зоне ЧС, порядок получения информации о выплатах и восстановлении утраченных документов и т.п.

Для предотвращения возникновения паники среди населения необходимо регулярно доводить оперативную полную и достоверную информацию о ЧС, информация не должна носить противоречивый характер, подчеркивается в документе. В нем также регламентируются права и обязанности должностных лиц.