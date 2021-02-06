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Рубрика: Происшествия

В России появится ГОСТ по информированию населения о ЧС

В России появится Национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях. Он разработан специалистами Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. В январе этого года ГОСТ был утвержден Росстандартом, а в июне вступит в силу.

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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ. Отмечается, что данный стандарт устанавливает порядок информирования через средства массовой информации и другие каналы о ЧС, их масштабах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан, способах защиты. ГОСТ определяет правила поведения в зоне ЧС, порядок получения информации о выплатах и восстановлении утраченных документов и т.п.

Для предотвращения возникновения паники среди населения необходимо регулярно доводить оперативную полную и достоверную информацию о ЧС, информация не должна носить противоречивый характер, подчеркивается в документе. В нем также регламентируются права и обязанности должностных лиц.

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