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06.02.2021 02:48
Рубрика: В мире

Великобританию на выходных накроет снежный шторм

На Великобританию надвигается циклон, предупреждает британское метеобюро. Шторм, которому в Королевском метеорологическом институте Нидерландов дали имя "Дарси", принесет холодный воздух из России и Восточной Европы.

Десятки водителей были заблокированы из-за снегопадов в Японии

В субботу и воскресенье на юго-востоке Англии и в Шотландии ожидаются снегопады, дожди и сильный ветер. В регионах, которые попадут по удар стихии, объявлен "оранжевый" уровень опасности, прогнозируются подтопления, пишет РИА Новости.

Метеорологи ожидают, что непогода продлится с субботы до среды. Экстренные службы призвали британцев избегать переохлаждений, а также следить за отоплением жилых помещений.

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