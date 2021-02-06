Великобританию на выходных накроет снежный шторм

На Великобританию надвигается циклон, предупреждает британское метеобюро. Шторм, которому в Королевском метеорологическом институте Нидерландов дали имя "Дарси", принесет холодный воздух из России и Восточной Европы.

В субботу и воскресенье на юго-востоке Англии и в Шотландии ожидаются снегопады, дожди и сильный ветер. В регионах, которые попадут по удар стихии, объявлен "оранжевый" уровень опасности, прогнозируются подтопления, пишет РИА Новости.

Метеорологи ожидают, что непогода продлится с субботы до среды. Экстренные службы призвали британцев избегать переохлаждений, а также следить за отоплением жилых помещений.