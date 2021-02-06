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06.02.2021 08:07
Рубрика: В мире

Власти Бельгии разрешили незначительно смягчить карантин

Фото: AFP/Kenzo TRIBOUILLARD Фото: AFP/Kenzo TRIBOUILLARD
Фото: AFP/Kenzo TRIBOUILLARD

Власти Бельгии приняли решение незначительно смягчить карантин, разрешив с 13 февраля открыть парикмахерские и агентства недвижимости. Об этом в пятницу объявил премьер-министр Александер Де Кроо.

Фото: AP Photo / Czarek Sokolowski
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При этом все остальные заведения, включая рестораны, гостиницы, спортзалы, общественные и развлекательные учреждения будут закрыты минимум до первого марта. Остаются также в силе комендантский час и запрет на поездки за рубеж, пишет ТАСС.

Премьер Бельгии отметил, что с декабря ситуация с коронавирусом остается относительно стабильной, несмотря на то, что в стране выявлены более заразные штаммы коронавируса. "Принятые в Бельгии санитарные меры действуют и в целом выполняются", - подчеркнул Александер Де Кроо.

С начала октября Бельгия признала начало второй волны пандемии, в стране был восстановлен ряд очень жестких ограничений. Любое нарушение карантинных мер карается крупными штрафами.

В мире Европа Бельгия Пандемия коронавируса COVID-19

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