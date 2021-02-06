Власти Бельгии разрешили незначительно смягчить карантин

Власти Бельгии приняли решение незначительно смягчить карантин, разрешив с 13 февраля открыть парикмахерские и агентства недвижимости. Об этом в пятницу объявил премьер-министр Александер Де Кроо.

При этом все остальные заведения, включая рестораны, гостиницы, спортзалы, общественные и развлекательные учреждения будут закрыты минимум до первого марта. Остаются также в силе комендантский час и запрет на поездки за рубеж, пишет ТАСС.

Премьер Бельгии отметил, что с декабря ситуация с коронавирусом остается относительно стабильной, несмотря на то, что в стране выявлены более заразные штаммы коронавируса. "Принятые в Бельгии санитарные меры действуют и в целом выполняются", - подчеркнул Александер Де Кроо.

С начала октября Бельгия признала начало второй волны пандемии, в стране был восстановлен ряд очень жестких ограничений. Любое нарушение карантинных мер карается крупными штрафами.