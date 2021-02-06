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06.02.2021 10:31
Рубрика: Общество

Врач-пульмонолог рассказала о профилактике смертельно опасной болезни

Текст: Николай Грищенко

Внебольничной пневмонию называют, если инфекция развилась вне стен лечебных учреждений. Данное заболевание входит в пятерку по смертности от инфекционно-воспалительных процессов. Поэтому лечить пневмонию нужно активно и быстро.

Как сообщила KP.RU врач-пульмонолог Татьяна Неешпапа, при подозрении на пневмонию нужно как можно скорее обратиться к врачу, а если состояние тяжелое - вызвать на дом терапевта или скорую.

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"Первое, что будет оценивать врач - это все жалобы и общее состояние: цвет кожи, особенно - наличие бледности, синюшности кончиков пальцев рук и носогубного треугольника. Врач измерит давление и пульс, оценит насыщение крови кислородом (норма от 95%), тщательно послушает легкие со стороны груди и спины, отмечая хрипы и изменения дыхания", - сказала она.

Для профилактики внебольничной пневмонии нужно соблюдать простые и эффективные правила безопасности: ношение защитной маски в период эпидемий, мытье рук с мылом, отказ от касания руками лица, применение санитайзеров для рук и отказ от контактов с больными людьми. При этом необходимо строго следовать рекомендациям медиков.

"Лечение назначает врач и ни о каком самостоятельном лечении или народном не может идти речи. Если течение заболевания благоприятное, то лечение может проводиться в домашних условиях", - считает пульмонолог.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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