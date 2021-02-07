Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче против "Айлендерс"

Хоккеисты "Питсбурга" проиграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:4. В составе проигравших гол на счету Евгения Малкина. Матч между "пингвингами" и "островитянами" получился упорным. В итоге "Айлендерс" сумели вырвать победу лишь в финале встречи.

В составе победителей дублем отметился Джордан Эберле, по одному голу на счету Кэла Клаттербака и Андерса Ли. В составе "Питтсбурга" отличились Пьер-Оливье Жозеф, Евгений Малкин и Джейк Гюнцель. Для россиянина эта шайба стала лишь второй в нынешнем сезоне. Голкипер "островитян" Семен Варламов отразил 28 бросков по своим воротам.

Другой российский голкипер Антон Худобин по решению главного тренера "Далласа" Рика Боунесса не сыграет в ближайшем матче команды. Как сообщается, он нарушил дисциплину. Подробности наставник команды называть отказался.