Головин оформил хет-трик в матче с "Нимом"

Полузащитник "Монако" Александр Головин вновь вывел свою команду вперед в матче 24-го тура чемпионата Франции на выезде против "Нима", забив третий мяч. Счет на данный момент 3:2.

Россиянин оформил дубль уже в стартовые 13 минут встречи. Однако еще до перерыва хозяева сравняли счет усилиями Луки До и Зинедина Ферхата.

В середине второй половины точный удар Головина вновь позволил "Монако" повести в счете. Добавим, что ранее за весь сезон Александр отличился лишь один раз - в гостевом поединке с "Лорьяном", когда он вышел на замену и через несколько секунд поразил ворота дальним ударом.