Как изменения в WhatsApp отправили людей в Telegram и Signal

Этот год начался не самым лучшим образом для пользователей самого популярного в мире мессенджера WhatsApp. 4 января в приложении стали появляться уведомления, в которых предлагалось либо согласиться с новыми условиями использования сервиса, либо удалить учетную запись.

На принятие решения WhatsApp отводилось чуть больше месяца - до 8 февраля. Однако решение, которое в итоге приняли пользователи, оказалось неожиданным - аудитория WhatsApp стала массово перетекать в другие мессенджеры, включая Telegram и Signal.

Что изменилось в правилах использования WhatsApp? Согласно официальной формулировке теперь мессенджер должен передавать персональные данные пользователей другим сервисам, входящим в состав группы компаний Facebook. Среди них регистрационная информация аккаунта (включая номер телефона), данные о его взаимодействии с другими пользователями, характеристики мобильного устройства, IP-адрес и так далее. Обо всем этом разработчики честно сообщили на официальном сайте (пусть и не на главной странице, а в разделе вопросов и ответов), но реакция аудитории оказалась необычайно острой. За три недели с того момента, как людям предложили "согласиться или уйти", WhatsApp потерял более 30 млн пользователей. Примерно в то же время мессенджер Павла Дурова Telegram вышел на второе место по количеству скачиваний в США.

Павел Дуров стал активно рекламировать свой сервис на фоне растущего недоверия пользователей к WhatsApp и принялся "разрушать мифы о Telegram". В частности, он рассказал, что клиентские приложения имеют открытый код, который может изучить любой, а также попытался убедить всех в надежном шифровании переписки.

Вместе с Telegram росло число пользователей еще одного мессенджера, который считается самым защищенным, - Signal. После того как WhatsApp сообщил об изменениях, аудитория Signal за четыре дня выросла на 7,5 млн человек.