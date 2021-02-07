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07.02.2021 20:08

Как понимать права человека: две разных позиции

Что такое права человека? Недавно британский журнал The Economist и китайский международный телеканал (CGTN) на своих сайтах опубликовали статьи, которые весьма схожи и заголовком, и формой, однако совсем по-разному ответили на этот вопрос, пишет информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин неоднократно отмечала, что права человека - отнюдь не пустые слова, а имеют существенное содержание. Самое важное - это право на жизнь, а на фоне пандемии COVID-19 - право на безопасность.

5 февраля глава консульского отдела посольства КНР в Ливане Цао И на своей странице в Твиттере поместил скриншоты заголовков обеих статьей, задав вопрос, о котором многие американцы должны хорошо подумать - что такое, в конце концов, права человека?

Слева - статья, опубликованная 16 января в разделе "чайная (Chaguan)" сайта журнала The Economist, специально посвященная Китаю, в которой отмечается: "необыкновенное дело: многие китайцы находятся под жестким противоэпидемическим контролем".

Авторы статьи, подчеркивая такие жесткие меры, принятые в Китае, как отслеживание маршрута заболевших и др., установили, что фиксация каждого случая заражения приводит к хаосу жизни многих. Авторы статьи также отметили, что китайцы "качают головой", услышав о распространении эпидемии за рубежом, им любопытно узнать, действительно ли на Западе отказываются от ношения масок? Жесткие противоэпидемические меры в Китае редко подвергаются критике, а некоторые даже жалуются на то, что постановления выполняются недостаточно строго.

В заключение авторы статьи пришли к выводу о том, что "страсть подчинять и доминировать в Китае глубоко укоренена". Авторы статьи также уверенно заверяют, что "официальные СМИ Китая преувеличивают смертельность нового коронавируса, власти Китая намерены доказать преимущества строя, воспользовавшись эпидемией".

Справа - статья, опубликованная 4 февраля на сайте CGTN, в которой сообщается, что индийский обозреватель Maitreya Bhakal также заметил "странное дело" - "многие в США попустительски относятся к высокой смертности, вызванной коронавирусом".

По его словам, американцы, очевидно, предпочитают бросать вызов авторитетам, не готовы подчиняться указаниям. После того, как основой существования США стал геноцид индейцев, непрекращающиеся убийства, похищение их земель, ядовитое понятое "свобода" всегда является ключевым элементом американской культуры. Многие американцы гордятся такой "свободой", благодаря которой они могут верить во что угодно.

Кроме того, по мнению индийского обозревателя, другая причина того, что американцы равнодушно смотрят на смерть, может заключаться в том, что она носит расовый характер. Так, несмотря на то, что чисенность белых американцев составляет 73 процента общего числа граждан, смерть американцев африканского происхождения и коренных народов США от COVID-19 намного выше.

До китайского консула Цао И, выступившего в Твиттере, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин 6 января уже отреагировала на провокацию американских чиновников по вопросу прав человека, отметив, что словосочетание "права человека" - отнюдь не пустые слова, а имеет конкретное содержание. Самое важное - это право на жизнь, на фоне пандемии COVID-19 - право на безопасность.

По ее словам, по вопросам прав человека обещания китайского правительства весьма серьезны и содержательны, а выступления неких американских политиков - лозунги и пустые слова. Ныне в США зафиксированы более 20 миллионов случаев заражения коронавирусом нового типа, пандемия унесла жизни более чем 350 тысяч человек. Однако эти американские политики, ничуть не проявляя сожаления или сочувствия, не прилагая каких-либо усилий в этом направлении, только и делают, что непрерывно распространяют разные слухи, чтобы вмешиваться во внутренние дела других стран под предлогом защиты прав человека. Они говорят о правах, но на самом деле их действия как раз являются наибольшим осквернением и иронией в отношении основных свобод.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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