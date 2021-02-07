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07.02.2021 20:13

Китай прилагает усилия для доступности вакцин в глобальном масштабе

Китай предоставит 10 миллионов доз препарата от коронавирусной инфекции развивающимся государствам. Об этом 3 февраля сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь в ходе регулярного брифинга, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В тот же день президент Сербии Александр Вучич отметил, что Сербия и ее народ уверены в качестве китайской вакцины, доверяют китайскому правительству и китайским экспертам.

Фото: Greg MARTIN / OIS/IOC / AFP
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Китай прилагает немалые усилия для того, чтобы вакцина стала общественным благом в глобальном масштабе. В настоящее время первая партия вакцины, предоставленная правительством Китая в качестве гуманитарной помощи, уже доставлена в Пакистан. При этом Китай направляет свои вакцины еще в 13 развивающихся стран. КНР поддерживает сотрудничество отечественных предприятий и зарубежных партнеров в совместной разработке и производстве вакцины, поддерживает экспорт вакцин в те страны, которые в ней нуждаются в экстренном порядке, признают эффективность и безопасность китайских вакцин. Согласно неполной статистике, к настоящему времени более 40 стран мира сообщили о необходимости импорта вакцин китайского производства. Более того, лидеры Индонезии, Турции, Сейшельских Остров и Иордании уже были вакцинированы китайской вакциной.

Почему все больше стран отдают предпочтение китайским вакцинам? Ответ на этот вопрос очевиден. Китайская вакцина отличается высокой эффективностью и безопасностью, а также невысокой ценой. Кроме того, по сравнению с вакцинами других стран, требующими специальных условий хранения (при температуре минус 70℃), китайская вакцина может сохраниться в условиях от 2℃ до 8℃, что значительно повышает вероятность доступа вакцин для других стран.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Пока некоторые западные страны занимаются "вакцинным национализмом", китайская вакцина вносит "глоток свежего воздуха" в глобальную борьбу против эпидемии. Придержать вакцину, пролезть без очереди, бороться за вакцину и повысить на нее цену - такова ситуация в некоторых развитых странах. Согласно имеющимся данным, страны с высоким уровнем доходов уже закупили более половины всех выпущенных вакцин против COVID-19 в мире, в некоторых развитых странах закупленной вакцины хватит, чтобы вакцинировать всех своих граждан по пять раз.

Согласно анализу "Народного альянса за вакцины" от декабря прошлого года, 30 стран с низким уровнем доходов и 37 стран со средне-низким уровнем доходов получат вакцины только от программы по распределению вакцин COVAX, 90 процентов населения в этих странах не смогут вакцинироваться в этом году.

Фото: Медиакорпорация Китая
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество прилагать усилия, чтобы обеспечить справедливое распределение вакцины и ее доступность.

Китайские вакцины получили всемирное признание. Так как внимание самого Китая обращено на развивающиеся страны, это способствует противодействию "вакцинному национализму". То, что развивающиеся страны смогут получить вакцину, является не только важным для завоевания победы над пандемией в глобальном масштабе, но и ключевым для восстановления мировой экономики.

В условиях глобального распространения пандемии Китай будет продолжать свои усилия и надеется, что еще больше стран смогут поддержать работу ВОЗ и оказать помощь развивающимся странам в получении вакцины.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
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