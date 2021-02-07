Команды Загитовой и Медведевой сразятся за трофей из серебра и хрусталя

Команда - победитель Кубка Первого канала по фигурному катанию, который проходит в "Мегаспорте", получит драгоценный трофей.

На изготовление уникального приза ушло полтора килограмма серебра 925 пробы, 269 кристаллов горного хрусталя из Забайкальского края, 229 уральских голубых топазов и один редкий якутский гранат.

- Все материалы, из которых выполнен кубок для фигуристов - исключительно отечественные, - сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). - Драгоценный кристалл, цифра 1 и подиум кубка изготовлены из серебра 925 пробы и инкрустированы горным хрусталем и голубыми уральскими топазами, в середине звезды - редкий якутский гранат. Основание кубка из белого уральского мрамора.

Кубок вручат капитану сильнейшей команды. Напомним, что за лидерство ведут борьбу сборные олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.