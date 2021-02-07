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07.02.2021 21:32
Рубрика: Спорт

"Манчестер Сити" разгромил в гостях "Ливерпуль"

Текст: Артур Нанян

В центральном матче 23-го тура чемпионата Англии действующий чемпион страны "Ливерпуль" принимал "Манчестер Сити". Встреча закончилась уверенной победой гостей со счетом 4:1.

Фото: REUTERS
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Уже можно с уверенностью сказать, что "Ливерпуль" угодил в кризис. Проблемы у команды Юргена Клоппа начались после игры с "Кристал Пэлас" в середине декабря, когда "красные" забили семь безответных мячей. С тех пор Мохаммед Салах и компания провели в Премьер-лиге девять встреч, из которых победили лишь в двух и потерпели четыре поражения. Как итог - еще недавний лидер турнира скатился на четвертое место и рискует оказаться вне зоны Лиги чемпионов.

"Манчестер Сити" же, наоборот, прямо сейчас выглядит командой без слабых мест. Победная серия "горожан" во всех соревнованиях достигла 14 встреч. Да, до завершения сезона еще куча игр, но команда Хосепа Гвардиолы опережает ближайшего конкурента в лице "Манчестер Юнайтед" на пять очков и при этом провел на один поединок меньше. В первом тайме противостояния на "Энфилде" клубы мячей не забили, зато во втором их было аж пять. Открыл счет Илкай Гюндоган, не реализовавший пенальти до перерыва. "Ливерпуль" ответил на это голом с одиннадцати метров Салаха. Казалось, в концовке хозяева постараются вырвать важнейшие три очка. Вместо этого "горожане" забили три мяча: дубль оформил Гюндоган, также голами отметились Рахим Стерлинг и Филип Фоден.

В следующем туре 13 февраля "Ливерпуль" отправится на выезд к "Лестеру", занимающему третье место, а "Сити" в тот же день примет лондонский "Тоттенхэм".

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