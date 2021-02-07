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07.02.2021 20:24

Медиакорпорация Китая продемонстрирует технические инновации

7 февраля в Media Center Hotel Медиакорпорация Китая провела пресс-конференцию, посвященную ежегодному новогоднему гала-концерту, приуроченному к празднованию китайского Нового года (Нового года по лунному календарю), сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Как сообщили на брифинге, новогодний вечер 2021 года будет отличаться китайским своеобразием, национальными особенностями и элементами, региональной культурой и разнообразием мировой цивилизации. Все программы покажут уникальное художественное творчество и высокий профессиональный уровень: концерт будет наполнен жизненной энергией и по форме, и по содержанию.

На фоне пандемии COVID-19 на предстоящем вечере будет использоваться "облачная" видеотехника сверхвысокой четкости для связи зрителей с любимыми отечественными и зарубежными артистами. Благодаря этому люди смогут, не выходя из дома, насладиться великолепными выступлениями со всего мира и окунуться в праздничную атмосферу китайского Нового года.

Кроме того, на новогоднем концерте будут задействованы уникальные технологические инновации. Использование видео сверхвысокой четкости 8K, 3D-технологии, AI+VR и связь нового поколения 5G в полной мере продемонстрирует прорывные достижения Медиакорпорации Китая в продвижении стратегии развития "5G+4K/8K+AI".

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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