Минимум 15 человек скончались в Танзании от неустановленной болезни

На юге-западе Танзании минимум 15 человек умерли в результате неизвестной болезни, и более 50 были госпитализированы, об этом сообщает танзанийское издание The Citizen.

В настоящее время команда медиков в районе Чунья, где зафиксирована болезнь, расследует ее причины. В частности, образцы воды из местных источников, а также образцы крови пациентов были отправлены на экспертизу, чтобы выяснить, нет ли в них следов отравления ртутью.

Тем временем минздрав Танзании заявил, что болезнь наблюдается лишь в одном отдаленном районе страны и исключил вспышку неизвестной эпидемии. Также жителям Чуньи медики советуют избегать курения и употребления алкоголя. Жителей других регионов страны власти призвали соблюдать спокойствие.