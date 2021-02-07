Минск затребовал у Польши экстрадиции администраторов антигосударственных каналов

Следственный комитет Беларуси направил Варшаве документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал СК.

Как заявил глава международно-правового отдела СК Беларуси Михаил Вавуло, с Польшей заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции.

"Я хотел бы донести следующую мысль: принимая решение сбежать, преступник всегда считает, что таким образом можно избежать наказания. Однако наша практика показывает, что наказания избежать не удастся, где бы ни прятались и куда бы ни бежали правонарушители", - подчеркнул Вавуло.