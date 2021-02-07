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07.02.2021 18:03
Рубрика: В мире

Половина граждан ФРГ одобряет меры правительства против COVID-19

Текст: Юрий Ершов

Каждый второй немец выступает за продление локдауна и после 14 февраля. Таков итог опроса института исследования общественного мнения YouGov, проведенный по заказу информационного агентства DPA.

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37% опрошенных высказались за продление текущих ограничений и после 14 февраля - установленного в середине декабря срока ослабления локдауна, 13% ратуют даже за ужесточение антивирусных мер. В свою очередь, 30% считают, что пора снимать драконовские правила, 13% - предлагают полностью вернуться к нормальной жизни, 7% затруднились ответить.

Казалось бы, население приветствует принимаемые меры для преодоления пандемии. Но данные говорят о другом. Ведь в начале января за сохранение и даже ужесточение действующих ограничений высказались 65% респондентов.

Теперь же появилось много скептиков по отношению к соблюдению санитарных требований. Всего лишь 33% участников опроса уверены, что будут неукоснительно следовать рекомендациям по борьбе с коронавирусом. В то же время 55% полагают, что вряд ли будут строго придерживаться существующих антипандемических правил.

Как бы то ни было, отмечает газета Welt, недовольство действиями правительства продолжает расти. Если в апреле во время первой волны эпидемии деятельность федерального кабинета одобряли 67%, а в октябре - 57%, то сейчас положительно или весьма положительно оценивают работу Берлина в этом направлении всего 50% респондентов.

Фото: Michael Kappeler / POOL / AFP
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Все эти тенденции не уйдут от внимания участников совещания канцлера Ангелы Меркель с главами земельных правительств ФРГ, назначенного на ближайшую среду. На нем, как можно понять, основным вопросом станет обсуждение дальнейших шагов по сдерживанию распространения коронавируса. Ну а пока до 14 февраля сохраняется существующий порядок - закрыты большинство магазинов, гостиниц, заведений общепита, школ и дошкольных учреждений.

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