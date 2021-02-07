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07.02.2021 22:06
Рубрика: В мире

Премьер Индии рассказал о глобальном заговоре против индийского чая

Текст: Константин Волков
Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил 7 февраля штат Ассам на северо-востоке страны, этот штат знаменит своим черным чаем и является мировым лидером по объемам экспорта данного товара.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В своем выступлении на закладке камня для строительства медицинских колледжей и больниц в ассамском районе Сонитпур премьер заявил, что готовится "глобальный беспощадный заговор с целью опорочить индийскую чайную промышленность", сообщает издание The Indian Express.

"Хотел бы рассказать вам о тайном заговоре с целью опорочить нашу страну... По имеющимся данным, располагающиеся за рубежом заговорщики готовятся нанести атаку по образу Индии как страны-производителя чая. Но я хочу им сказать, что наша страна не позволит им в этом преуспеть, как бы они ни старались. Работники чайных плантаций победят в этой битве", - отметил Моди.

Хотя он не назвал прямо, кого имеет в виду, но у индийских экспертов не возникает сомнения, что речь идет о шведской защитнице окружающей среды Грете Тунберг, певице Рианне, которая борется с изменением климата, о Мине Харрис, племяннице вице-президента США Камаллы Харрис, и других активистах.

Моди отметил, что в мире существует целый ряд организаций, заинтересованных в том, чтобы расшатать порядок в стране, и они составили "пошаговый план по очернению Индии". В частности, он сослался на призыв, составленный Poetic Justice Foundation. Этот канадский фонд, созданный девять месяцев назад и возглавляемый индийцами, заявляет, что "бросает вызов угнетению и дискриминации". Одна из рекомендаций фонда, направленная на поддержку протестующих индийских фермеров, призывает "разрушать образ Индии как страны йоги и чая".

Фото: Александр Мельников \ РИА Новости
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"Неужели вы согласитесь с этими людьми?" - спросил Моди собравшихся на встречу в Ассаме.

Неудивительно, что премьера Моди так задели именно эти призывы. В детстве Моди, выходец из небогатой семьи, сам работал продавцом чая. И именно он, став премьером, прикладывает много усилий для популяризации йоги во всем мире, и с его подачи в 2014 году был учрежден Международный день йоги.

Что интересно, в госбюджете на предстоящий финансовый год, представленном 1 февраля, заложены солидные расходы на социальную поддержку производителей чая в Ассаме и Западной Бенгалии.

Между тем в Индии не первый месяц продолжаются протесты фермеров, недовольных двумя новыми законами и одной законодательной поправкой, регулирующими систему сбыта урожая. Они опасаются, что либерализация рынка может привести к отмене минимальных закупочных цен, устанавливаемых государством, и в таком случае перекупщики смогут занижать закупочные расценки до минимума.

Тысячи недовольных крестьян, в первую очередь из северных штатов, съехались в Дели. Хотя в целом протесты проходят мирно, однако были стычки с полицией, несколько человек погибло и многие серьезно пострадали. Несколько человек были арестованы за участие в протестах. Тем временем парламент Индии 3 февраля утвердил сельскохозяйственные законы.

В настоящее время левые активисты из разных стран пытаются вывести недовольство индийских крестьян на новый уровень, от протестов против конкретных сельскохозяйственных законов к противостоянию с властями и "борьбе против угнетения".

В мире Юго-Восточная Азия Индия

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