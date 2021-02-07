Пушков призвал прекратить ждать одобрения с Запада

Глава временной комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков призвал россиян "перестать ждать апробации с Запада". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Мы постоянно ждем апробации с Запада, что в корне неверно, - отметил он. - Тем самым мы принижаем себя и делаем мнение стран Запада критерием истины. А потом страшно возмущаемся, что они нам читают лекции. Так мы сами их к этому приглашаем".

Так, по словам Пушкова, много внимания уделяется тому, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель одобрительно отозвался о российской вакцине "Спутник V".

"Ах, Боррель признал! - пишет сенатор. - И что? А как он может не признать - на фоне того, что творится в Европе? И почему его признание важнее, чем признание нашей вакцины со стороны 10 стран Латинской Америки? Страны Западной Европы показали такие "результаты" в борьбе с Ковид-19, что нам их мнение должно быть интересно в последнюю очередь. А мнение США с их несметным числом заболевших - и подавно".

Он также отмечает, что в США никого всерьез не интересует, что в России думают и говорят об их внешней политике. "И нас должны перестать интересовать американские оценки. Что нам могут сейчас сообщить США о свободе слова, если она у них перекрыта на всех уровнях - от мейнстрим-СМИ до соцсетей? Или о выборах - после их скандальных выборов? Нам давно пора перестать реагировать на эту демагогию", - считает Пушков.