Прокуратура Подмосковья проведет проверку по факту гибели трех человек

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, по предварительным данным от отравления газом в Щелково в одном из домов на улице Рабочая погибли три человека, в том числе ребенок. Еще один человек находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии.

В ходе проверки, которую проводит Щелковская городская прокуратура, будут установлены причины и условия произошедшего. А также дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе по обеспечению безопасного использования и содержания внутриквартирного газового оборудования.

Результаты проверки поставлены прокуратурой Московской области на контроль.

По данным областного СК, в воскресенье утром в Щелково погибли отец, мать и их пятилетний сын. Старшая четырнадцатилетняя дочь, которая к приезду медиков находилась без сознания, доставлена в больницу.