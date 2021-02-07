В ЕАО предложили установить выплату за рождение двойняшек

Депутаты Еврейской автономной области предложили выплачивать единовременную материальную помощь в размере 50 тысяч рублей за счет средств бюджета региона семьям, в которых рождается двойня. Законопроект приняло в первом чтении законодательное собрание ЕАО.

Как пояснили авторы идеи, с просьбой оказывать финансовую помощь родителям, у которых рождается сразу двое или трое детей, к ним не раз обращались местные жители. Поскольку первоочередные расходы, связанные с рождением малышей в этом случае резко возрастают.

"Опираясь на положительный опыт других регионов, мы разработали соответствующий законопроект, приняли его в первом чтении и направили на финансовое заключение в правительство автономии. Ведь в случае принятия закона на его реализацию потребуются дополнительные расходы. Если решение будет положительным, значит будем работать над документом дальше. Например, над условиями предоставления выплаты, может, придется пересмотреть ее размер", - отмечает председатель областного парламента Любовь Павлова.

Кстати

Ежегодно в ЕАО двойняшки появляются в 20-30 семьях, тройняшки рождаются примерно раз в 20 лет.