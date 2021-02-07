В Приморье открылся всероссийский фестиваль детского кино и телевидения

На базе Владивостокского городского Дворца детского творчества 6 февраля открылся Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения "Веселая Ларга". Он объединил кинематографистов и телевизионщиков из разных регионов страны.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, мероприятие проходит в регионе уже в 11 раз. Участников ждут творческие встречи с заслуженной артисткой РФ Оксаной Сташенко, киносценаристом Татьяной Мирошник, продюсером детского кино, актером и режиссером Алексеем Ясуловичем, генеральным директором Всероссийского Форума детского экранного творчества "Бумеранг" Натальей Васильевой и актером Егором Сальниковым. Мастер-классы и семинары проведут также педагоги и студенты ГИТИСа.

Кроме того, на фестивале пройдет первый Дальневосточный питчинг юных кинематографистов. Юные дарования смогут презентовать собственные сценарии фильмов и под руководством наставников снять к ним рекламные ролики. Автору лучшей работы достанутся 400 тысяч рублей на приобретение профессиональной видеотехники для съемки картины. Мероприятие организуется на средства гранта Президента России на развитие гражданского общества.

"Нам очень приятно и значимо, что география фестиваля в этом году так широка. Сегодня мы приветствуем представителей 47 регионов России - всего более двух тысяч участников, что говорит о важности и востребованности события. Всем ребятам желаю, чтобы на следующей профессиональной ступени вы покоряли уже конкурс международного кинофестиваля "Меридианы Тихого", который ежегодно осенью проводится также в Приморье и объединяет жителей разных городов нашей страны и государств Азиатско-Тихоокеанского региона", - заявила заместитель председателя правительства - министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.