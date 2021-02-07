В Нижнем Новгороде записали ролик в поддержку президента

В Нижнем Новгороде к флешмобу в поддержку президента России присоединились врачи, ветераны боевых действий и "Волонтеры Победы". Они записали видеоролик под композицию группы "Любэ".

В частности, в видеоролике принял участие председатель Нижегородской областной общественной организации "Ветераны Чеченского конфликта" Михаил Тараканов. Как рассказала "РГ" руководитель Нижегородского регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина, идея присоединиться к флешмобу возникла у нижегородцев сразу же после видеоролика из Екатеринбурга.

"Из-за пандемии провели мероприятие в ограниченном формате. Ролик записывали в Парке Победы. За сутки он набрал более 150 тысяч просмотров, мы даже не ожидали, что будет такой быстрый результат!", - поделилась Мария.