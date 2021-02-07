В Росгвардии прокомментировали убийство экс-главы села в Дагестане

Росгвардия приложит все усилия для расследования инцидента в отделе полиции в Махачкале, где был убит экс-глава села Новокули, сообщила пресс-служба ведомства.

"Будут рассмотрены все обстоятельства произошедшего. На место выехал глава управления, генерал-майор полиции Магомед Баачилов", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В УМВД по Дагестану сообщили, что у отдела полиции, где произошло убийство, собрались более 300 земляков погибшего. На место происшествия стянуты более 130 полицейских, задача которых - не допустить разгорания конфликта. В ведомстве отметили, что причиной случившегося мог стать земельный спор.