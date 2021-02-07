Двое сотрудников Росгвардии Дагестана задержаны по подозрению в убийстве

СУ СКР по Дагестану возбудило уголовное дело в отношении двоих сотрудников Росгвардии. Им инкриминируют убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

ЧП произошло в здании отдела полиции по Советскому району УМВД России по Махачкале.

Как полагают следователи, накануне около восьми часов вечера часов подозреваемые в одном из кабинетов полиции расстреляли при помощи имеющегося у них оружия местного жителя 34 лет. Мужчина погиб на месте.

Причину убийства еще предстоит выяснить, пока следователи ограничились формулировкой "из-за ранее возникших неприязненных отношений".

Оба сотрудника задержаны, решается вопрос об их заключении под стражу. В данный момент следователи проверяют улики и собирают доказательства для суда.