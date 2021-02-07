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07.02.2021 14:18
Рубрика: Происшествия

На Кубани режим штормового предупреждения продлен до 9 февраля

Текст: Татьяна Павловская

МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение по сильному гололеду в регионе. Еще утром пресс-служба ведомства сообщила, что до конца суток, 7 февраля, местами в Краснодарском крае, исключая МО город-курорт Сочи ожидается сильный гололед. Позже спасатели продлили режим штормового предупреждения в связи с налипанием мокрого снега и сложными погодными условиям вплоть до вторника, 9 февраля.

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В Краснодаре всю минувшую ночь спецтехника расчищала от снега дороги и улицы. Как сообщил в своем telegram-канале мэр кубанской столицы Евгений Первышов, утром на уборку тротуаров, подземных переходов и остановок вышли 593 человека и 32 единицы техники. Еще 27 машин продолжают чистить дороги. "Работу по расчистке города держу на личном контроле.

У городских служб есть время привести улицы в порядок, чтобы к рабочей неделе Краснодар приступил в штатном режиме", - написал мэр. Он отметил, что управляющие компании многоквартирных домов обязаны вовремя расчищать и обрабатывать дворовые территории, чтобы жители могли безопасно передвигаться.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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