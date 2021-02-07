На Кубани режим штормового предупреждения продлен до 9 февраля

МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение по сильному гололеду в регионе. Еще утром пресс-служба ведомства сообщила, что до конца суток, 7 февраля, местами в Краснодарском крае, исключая МО город-курорт Сочи ожидается сильный гололед. Позже спасатели продлили режим штормового предупреждения в связи с налипанием мокрого снега и сложными погодными условиям вплоть до вторника, 9 февраля.

В Краснодаре всю минувшую ночь спецтехника расчищала от снега дороги и улицы. Как сообщил в своем telegram-канале мэр кубанской столицы Евгений Первышов, утром на уборку тротуаров, подземных переходов и остановок вышли 593 человека и 32 единицы техники. Еще 27 машин продолжают чистить дороги. "Работу по расчистке города держу на личном контроле.

У городских служб есть время привести улицы в порядок, чтобы к рабочей неделе Краснодар приступил в штатном режиме", - написал мэр. Он отметил, что управляющие компании многоквартирных домов обязаны вовремя расчищать и обрабатывать дворовые территории, чтобы жители могли безопасно передвигаться.