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07.02.2021 16:09
Рубрика: Происшествия

20 машин столкнулись на трассе между Екатеринбургом и Челябинском

Текст: Ирина Никитина

На федеральной трассе М-5 Екатеринбург-Челябинск на территории Сысертского городского округа произошло массовое ДТП: столкнулись 20 машин. К счастью, обошлось без жертв.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
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На месте столкновений образовался затор. Довольно быстро он перерос в большую пробку между 182-м и 185-м километрами трассы М-5 в сторону Челябинска. Следующим в этом направлении водителям рекомендуют объезжать участок через село Патруши и Арамиль. В самом месте ЧП организовано временное реверсивное движение. Для владельцев пострадавших машин МЧС и Сысертский муниципалитет организовали пункты обогрева.

По предварительным данным, которые сейчас проверяют инспекторы ДПС, один водителей либо превысил скорость на обледеневшей дороге, либо его транспорт занесло. Экстренное торможение этого участника дорожного движения стало причиной множества аварий, считает руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что второй день в Уральском федеральном округе плохие погодные условия: сильный ветер, метель, снегопад, местами ледяной дождь.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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