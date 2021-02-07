Новости

В ЕАО предложили установить выплату за рождение двойняшек 07:41
Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC в Лас-Вегасе 07:01
Экипаж потерпевшего крушение в Нелькане самолета наградили посмертно 06:52
Вирусологи назвали сроки отмены масочного режима в России 06:37
Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче против "Айлендерс" 06:36
Четыре человека погибли при сходе лавины в американском штате Юта 06:22
В Приморье открылся всероссийский фестиваль детского кино и телевидения 06:19
Российский боец Валиев одержал дебютную победу в UFC 06:11
Гол Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Рому" 05:52
В Благовещенске эвакуировали 20 человек при пожаре в пятиэтажке 05:50
Якутск стал столицей "Тотального диктанта" 05:41
Медведев и Рублев принесли сборной России Кубок АТР 05:31
Из-за схода вагонов в Забайкалье задержат поезд Владивосток-Москва 05:02
В Забайкалье сошли с рельсов 17 вагонов поезда 04:22
На Байкале произошло ощутимое землетрясение 03:44
США расторгнут соглашения о предоставлении убежища с тремя странами 03:40
На Украине произошли аварии сразу на двух ТЭС 03:18
СМИ: Одиннадцать человек погибли в результате ДТП в Египте 02:06
Вирусологи назвали условие для третьей волны коронавируса 01:27
Ученые нашли причину мутации коронавируса в способе его лечения 00:21
Боррель счел необходимым сохранить дипломатические каналы с Россией 00:15
В Русской православной церкви призвали блокировать сайты, использующие мат 00:05
В РПЦ надеются на воссоединение со старообрядческой церковью 06.02.2021
Медведевой снова предстоит восстанавливаться от последствий коронавируса 06.02.2021
После пожара в новой Москве госпитализированы 12 человек 06.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
07.02.2021 06:11
Рубрика: Спорт

Российский боец Валиев одержал дебютную победу в UFC

Текст: Максим Домчев

В Лас-Вегасе проходит UFC Fight Night 184, главным событием которого станет поединок тяжеловесов - россиянина Александра Волкова и Алистара Оверима.

Брат Хабиба Нурмагомедова с победы дебютировал в UFC

В одном из предварительных боев турнира встречались россиянин Тимур Валиев и американец Мартин Дэй. Для представителя России этот бой стал вторым в промоушене - в первом он уступил техническим нокаутом другому представителю США Тревину Джонсу. Однако после положительного результата допинг-пробы у американца тот поединок признан несостоявшимся.

На этот раз россиянин доминировал на протяжении всех трех раундов и добился единогласной победы - 30-25, 30-25, 30-26. После боя Валиева поздравил с успехом чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов. "Поздравляю, брат. Четко по плану", - написал Нурмагомедов в Instagram.

Спорт Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды

Главное сегодня

Вирусологи назвали сроки отмены масочного режима в России
Судно "Фортуна" продолжило укладку "Северного потока-2"
Россия высылает трех дипломатов за участие в незаконных акциях
Российский МИД завел аккаунт в TikTok
Telegram заблокировал каналы с личными данными силовиков
Кто "слил" прессе детали контракта Месси с "Барселоной"
Что означает для "Спартака" возвращение Квинси Промеса