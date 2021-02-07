Российский боец Валиев одержал дебютную победу в UFC

В Лас-Вегасе проходит UFC Fight Night 184, главным событием которого станет поединок тяжеловесов - россиянина Александра Волкова и Алистара Оверима.

В одном из предварительных боев турнира встречались россиянин Тимур Валиев и американец Мартин Дэй. Для представителя России этот бой стал вторым в промоушене - в первом он уступил техническим нокаутом другому представителю США Тревину Джонсу. Однако после положительного результата допинг-пробы у американца тот поединок признан несостоявшимся.

На этот раз россиянин доминировал на протяжении всех трех раундов и добился единогласной победы - 30-25, 30-25, 30-26. После боя Валиева поздравил с успехом чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов. "Поздравляю, брат. Четко по плану", - написал Нурмагомедов в Instagram.