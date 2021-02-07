Сборная России обошла Италию и завоевала Кубок АТР

В ночь на воскресенье, седьмое февраля, в Мельбурне прошел финальный поединок Кубка АТР, в котором встречались сборные России и Италии. Открывали решающий матч турнира Андрей Рублев и Фабио Фоньини.

Второй номер российской команды быстро дал понять сопернику, что настроен решительно. Рублев превосходил Фоньини во всех компонентах и за час и две минуты добился победы - 6:1, 6:2. После матча россиянин признался, что выходил на корт биться в каждом розыгрыше и остался очень доволен результатом.

Во втором матче встречались лидеры команд - Даниил Медведев и Маттео Берреттини. Итальянец оказал упорное сопротивление в первом сете, который он все же уступил 4:6. Во второй партии Медведев действовал еще более уверенно и спустя час и 27 минут принес команде победу - 6:2.

Это был второй розыгрыш этого турнира. Год назад россияне смогли дойти до полуфинала, где проиграла сербам, которые в итоге и стали лучшими.