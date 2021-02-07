Сэндхаген отправил в брутальный нокаут легенду UFC - видео

Автором самого яркого нокаута на турнире Fight Night 184 в Лас-Вегасе стал американец Кори Сэндхаген.

В со-главном поединке турнира встречались американцы - 28-летний Кори Сэндхаген и легенда UFC 39-летний Фрэнки Эдгар. Бой завершился уже на первой минуте. В этом поединке должен был определиться следующий претендент на титул в легчайшем весе, которым сейчас владеет россиянин Петр Ян.

Эдгар очень активно начал, но на 28-й секунде боя он пропустил кошмарный по силе и точности удар Сэндхагена коленом на встречном движении. Ветеран UFC рухнул на пол и медикам долго пришлось приводить его в чувства. К счастью, обошлось без серьезных травм.