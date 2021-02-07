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07.02.2021 20:24

США рассчитывают восстановить "демократический союз"

Если ключевым словом для предыдущего руководства США были "интересы", то новое правительство страны на первое место поставило "ценность", пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Как речь о дипломатической политике, с которой выступил президент США Джо Байден перед сотрудниками Государственного департамента, так и действия ряда новых дипломатов передали миру важную информацию: приоритетом на повестке дня реформ нынешнего руководства Соединенных Штатов станет возобновление отношений со своими союзниками, что поможет стране достичь другой, не менее насущной цели - восстановления союза, основная ценность которого - "демократия".

Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Однако насколько привлекательным будет такой союз?

Страны ЕС сразу изложили свою позицию. 5 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель публично заявила, что, несмотря на консенсус во многих областях с Вашингтоном, Европе все же нужна независимая "политика в отношении КНР". 4 февраля президент Франции Эммануэль Макрон выразил подобное мнение: у ЕС и США, действительно, общие ценности, но это не должно быть причиной совместного противостояния Китаю.

Зачем требуется от разных стран отказаться от возможности сотрудничать с единственным в мире ведущим экономическим субъектом, который сохраняет экономический рост? Разве что для заключения союза с США? Факты доказывают, что США - ненадежный партнер. Об этом заявил бывший посол Мексики в КНР Жорже Гуахардо.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Американская общественность отмечает, что нынешние США уже потеряли способность самовольно хозяйничать в западных странах. На днях газета Washington Post задала вопрос: почему союзники должны верить такому правительству США, которое не может надлежащим образом разрешить проблему пандемии, и в конгрессе которого только что произошли беспорядки.

Как нет в лесу двух одинаковых листьев, так нет абсолютно одинаковых историй, культур или социальных систем. Многообразие - это объективный факт. Создание "узкого круга ценностей" и участие в нем только подтолкнет человечество к конфронтации и ненависти. Как говорил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, неразумно создавать альянс против какой-либо страны. Отказаться от идеологических предрассудков, надлежащим образом регулировать разногласия и сосредоточиться на сотрудничестве - это единственно верная тенденция и стремление всех народов.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
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