Стал известен гонорар Волкова за победу на турнире UFC

Российский боец UFC получил премию в размере 50 тысяч долларов (3,75 миллиона рублей) за победу над представителем Нидерландов Алистаром Оверимом на турнире UFC в Лас-Вегасе. Об этом сообщили организаторы соревнований, передает ТАСС.

Волков нокаутировал оппонента во втором раунде. До этого поединка россиянин шел шестым в рейтинге UFC. После триумфа он заявил, что готов сражаться за чемпионский титул.

"Чувствую себя отлично. Иду за поясом. Я много работал над боковыми ударами, борьбой. Почувствовал, что могу нокаутировать Оверима. Видел его лицо, у него было много рассечений. Просто ждал момента для хорошего удара", - сказал Волков в прямом эфире после боя.