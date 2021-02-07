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07.02.2021,  
15:01
Текст:  Олег Корякин (Казань)

Учения ракетоносцев Ту-95МС показали на видео

Учебное патрулирование "Медведей" Ту-95МС показали на видео.

Минобороны РФ опубликовало видео летно-тактических учений ракетоносцев Ту-95МС в Амурской области. Летчики дальней авиации выполнили воздушное патрулирование в заданном районе, отработали полеты по маршруту в сложных погодных условиях и порядок действий экипажей в нештатных ситуациях.

Всего было задействовано десять бомбардировщиков. Руководил учениями командир авиационного соединения гвардии полковник Андрей Малышев.

Справка "РГ"

Разработка советского стратегического бомбардировщика Ту-95, способного нести ядерное оружие, началась в 1951 году. В серию его запустили в 1955 году. И по сей день он остается единственным в мире ракетоносцем с турбовинтовым двигателем. Сейчас по заказу Минобороны РФ идет модернизация Ту-95МС. Самолет получил новое бортовое оборудование, более мощное вооружение. В 2020 году ВКС получили пять модернизированных бомбардировщиков.

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