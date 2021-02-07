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07.02.2021 12:22
Рубрика: В мире

В Эквадоре выбирают нового президента

Текст: Юрий Когалов
В Эквадоре 7 февраля проходят президентские выборы. На кресло главы государства претендуют 16 человек, однако, как показывают результаты опросов, реальные шансы на победу есть только у трех их них.

Речь идет о представителе коалиции левоцентристских и умеренных партий "Союз ради надежды" Андресе Араусе, представителе правоцентристского "Движения КРЕО" Гильермо Лассо и кандидате от левого "Движения за многонациональное единство Пачакутик" Яку Пересе.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Каждый из них во время предвыборной гонки заявлял о своих планах провести экономические преобразования. Так, Араус обещал восстановить экономику страны, увеличить занятость, возобновить выплату субсидий наиболее уязвимым слоям населения. По мнению экспертов, при нем государство будет играть первостепенную роль, как это было при президенте Рафаэле Корреа. Кстати, Араус был министром в его правительстве. Как отмечают социологи, он может получить от 25 до 39 процентов голосов.

Лассо принимает участие в борьбе за президентское кресло уже в третий раз. В 2013-м он проиграл в первом раунде Корреа, а в 2017-м во втором раунде уступил Ленину Морено. Своим избирателям он обещал создать свободную, конкурентоспособную экономику, обновить технологическую инфраструктуру в школах, создать новые рабочие места, повысить минимальную заработную плату, оказать поддержку предпринимателям, увеличить добычу нефти и полезных ископаемых. С этой программой Лассо претендует на 20-35 процентов голосов.

Программа представителя коренных народов Переса, борца за экологию, сильно отличается от его главных соперников. Он обещал помощь общинным, сельскохозяйственным и текстильным предприятиям, бороться с последствиями климатических изменений, найти альтернативные пути экономического развития помимо использования углеводородов. Кстати, он намерен запретить горнодобывающую деятельность и ограничить добычу нефти. Его поддерживают около 15 процентов избирателей.

Фото: Mexican Presidency / AFP
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Для победы в первом туре один из кандидатов должен набрать либо абсолютное большинство голосов, либо 40 процентов голосов с отрывом в 10 пунктов от ближайшего соперника. По мнению экспертов, ни один из претендентов на кресло президента Эквадора не сможет получить достаточно голосов для того, чтобы стать главой государства по итогам голосования 7 февраля. Исход выборов, скорее всего, решится во втором туре, который может пройти 11 апреля. Впрочем, сюрпризы не исключены, поскольку еще в январе порядка 44 процентов опрошенных так и не решили, за кого будут голосовать.

Правом голоса в Эквадоре обладают граждане страны в возрасте старше 16 лет, то есть около 13 миллионов человек. Для лиц от 18 до 65 лет участие в выборах является обязательным. Помимо президента, сегодня они должны выбрать вице-президента, 137 членов национального собрания и шесть депутатов Андского парламента.

В мире Южная Америка Эквадор

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