В Русской православной церкви призвали блокировать сайты, использующие мат

Блокировать сайты, использующие мат, призвал глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

"Любые меры, направленные на искоренение матерной лексики из нашей жизни, стоит приветствовать, - заявил он на телеканале "Россия24" в передаче "Церковь и мир". - В том числе, конечно, и, прежде всего, направленные на искоренение такой лексики в публичном пространстве, а интернет - это публичное пространство. Я думаю, что те интернет-сайты, те социальные сети, которые используют матерную лексику, в конечном итоге должны блокироваться".

Митрополит Иларион уточнил, что, по его мнению, такие сайты "должны блокироваться автоматически".

Он считает, что в русскоязычном интернете возможно ввести систему, принципиально не позволяющую матерным словам звучать и появляться в печатном виде.

Комментарий особенно актуален в связи с тем, что с 1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. К такому контенту относится информация, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти.