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07.02.2021 00:05
Рубрика: Общество

В Русской православной церкви призвали блокировать сайты, использующие мат

Текст: Елена Яковлева

Блокировать сайты, использующие мат, призвал глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

Фото: Сергей Куксин
С 1 февраля в соцсетях запретят ругаться матом

"Любые меры, направленные на искоренение матерной лексики из нашей жизни, стоит приветствовать, - заявил он на телеканале "Россия24" в передаче "Церковь и мир". - В том числе, конечно, и, прежде всего, направленные на искоренение такой лексики в публичном пространстве, а интернет - это публичное пространство. Я думаю, что те интернет-сайты, те социальные сети, которые используют матерную лексику, в конечном итоге должны блокироваться".

Митрополит Иларион уточнил, что, по его мнению, такие сайты "должны блокироваться автоматически".

Он считает, что в русскоязычном интернете возможно ввести систему, принципиально не позволяющую матерным словам звучать и появляться в печатном виде.

Комментарий особенно актуален в связи с тем, что с 1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. К такому контенту относится информация, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти.

Общество Религия Общество СМИ и соцсети

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