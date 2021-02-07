Волков доставлен в больницу после победы над Оверимом

Российский боец UFC тяжелого веса Александр Волков после боя против Алистара Оверима был доставлен в больницу. Об этом сам спортсмен сообщил в Instagram.

В ночь на понедельник Волков победил своего соперника нокаутом, выиграв 33-й поединок в ММА. Россиянин поддержал своего соперника после боя, а сам отправился в больницу.

"Приехал после боя в больницу. Нужно сделать снимок. У меня все нормально, просто немного подразбил ногу. Необходимо для протокола сделать снимок, что это не перелом. А так я полностью нахожусь в хорошем состоянии", - сказал он в размещенном видео.

На победу Волкова отреагировал первый номер рейтинга тяжеловесов Франсис Нганну.

"Хорошая работа, Волков, ты теперь играешь на поле для больших парней. Будь осторожен, тут скользко", - написал он в Twitter.