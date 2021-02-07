Волков прокомментировал досрочную победу над Оверимом на турнире UFC

Россиянин Александр Волков после победы над Алистаром Оверимом на турнире UFC в Лас-Вегасе заявил о готовности драться за титул.

Рано утром в воскресенье Волков нокаутировал Алистара Оверима в главном событии турнира в Лас-Вегасе. Российский тяжеловес добился победы во втором раунде над пятым номером рейтинга UFC. До этого боя Волков занимал шестую строчку. После боя россиянин заявил о готовности сражаться за чемпионский титул.

"Отлично себя чувствую, я иду за поясом. Я очень много работал над боковыми ударами, над борьбой. Почувствовал, что могу нокаутировать Оверима, видел его лицо, у него много рассечений было. Просто ждал момента, чтобы нанести хороший удар", - сказал он в прямом эфире.

Волков добавил, что находится в хорошей форме. "Я много работаю. Считаю, что сейчас нахожусь в хорошей форме и в будущем буду еще лучше. Конечно, хочется драться за титул. Посмотрим, как закончатся другие поединки в тяжелом весе и на каком месте в рейтинге я окажусь", - сказал россиянин.