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Актриса Дженнифер Лоуренс пострадала при взрыве на съемках

Мировое кино
    08.02.2021, 12:39
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Тридцатилетняя лауреатка "Оскара" (и еще сонма премий) Дженнифер Лоуренс получила производственную травму.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает TMZ, инцидент случился на съемках в Бостоне, где одна из самых преуспевающих актрис современности задействована в комедии "Не смотри вверх" (Don't Look Up). Ее партнерами на проекте стали Леонардо Ди Каприо и Тимоти Шаламе.

Согласно имеющимся данным, когда ночью шла работа над финальной сценой картины, где Лоуренс и Шаламе интимно сидят в ресторане, требующийся для сюжета контролируемый взрыв все-таки вышел из-под контроля, и оконное стекло разлетелось на осколки не совсем по плану.

В результате лицо звезды получило повреждения и съемки пришлось приостановить.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Как заверил источник, близкий к производству, травмы, несмотря на обильное кровотечение, оказались незначительны и уже на этой неделе Дженнифер вернется в строй.

В ленте Netflix Лео и Дженнифер играют второразрядных ученых, обнаруживающих, что приближающийся к Земле астероид через полгода уничтожит на ней все живое. Ученые начинают взывать и предостерегать, но им никто не верит.

Релиз состоится в этом году.

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