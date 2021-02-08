Британский фанат "Джокера" едва не убил человека шаром для боулинга

В британском городе Ноттингеме местных жителей почти два десятка лет держал в страхе парень по имени Дэмиен Хаммонд - большой фанат Джокера - классического злодея DC.

Damien Hammond dropped the ball from the window of his flat, causing severe head injuries https://t.co/cJBVlbd4sd pic.twitter.com/aTJpyt8a0k — BBC East Midlands (@bbcemt) February 5, 2021

Как пишет BBC, начиная уже с 12-летнего возраста он начал приносить округе неприятности и в общей сложности был судим более чем за 100 преступлений. При этом большая часть злодеяний и пакостей была совершена им в гриме и костюме знаменитого противника Бэтмена.

Криминальная карьера 31-летнего Хаммонда закончилась в декабре 2019 года. Поклонник талантов Мистера Джея зачем-то оставил на тротуаре старый телевизор, мешающий прохожим. Когда к нему пришел разбираться представитель местной власти, злоумышленник бросил тому в лицо шар для боулинга, завернутый в джинсы, в результате нанеся служащему перелом черепа и тяжелую травму мозга.

С приехавшей полицией Хаммонд вступил в двухчасовое противостояние, угрожая убить каждого, кто подойдет слишком близко. Возможно, осознав безвыходность своего положения, "Джокер" поджег себя и выбросился в окно - при том, что его квартира располагалась на первом этаже.

Преступника потушили, задержали и на днях Ноттингемский королевский суд приговорил его к 16 годам лишения свободы.