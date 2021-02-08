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08.02.2021 18:45
Рубрика: Власть

Госдума определилась с кандидатами в новый состав ЦИК

Текст: Галина Мисливская

Все фракции Госдумы определились с кандидатами в новый состав Центризбиркома, сообщает "Интерфакс". Палата может утвердить список в ближайшее время, после одобрения комитета по регламенту.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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По данным агентства, президиум фракции "Единой России" в понедельник выдвинул в Центризбирком главу аппарата фракции юриста Константина Мазуревского (от фракции) и действующего члена комиссии от Совета Федерации Антона Лопатина (от группы депутатов).

Ранее КПРФ вновь заявила о решении делегировать в ЦИК Евгения Колюшина, который входит в состав комиссии с 1995 года. "Справедливая Россия" также планирует оставить своего представителя в комиссии Николая Левичева, он представляет партию в нынешнем составе Центризбиркома.

ЛДПР, напротив, планирует замену: вместо Сергея Сироткина, пришедшего в комиссию одновременно с Левичевым, в Центризбирком будет направлен первый замглавы фракции ЛДПР Александр Курдюмов.

Напомним, ЦИК состоит из пятнадцати человек, по пять представителей назначают президент РФ, Госдума и Совет Федерации. Срок полномочий нынешнего состава истекает в марте 2021 года.

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