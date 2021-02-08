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Иосиф Пригожин рассказал, что чуть не умер от коронавируса

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    08.02.2021, 15:27
Текст:   Олег Усков

51-летний российский музыкальный продюсер, лауреат профильных премий и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин переболел COVID-19 в тяжелой форме, буквально постояв на пороге смерти. Об этом мужчина эмоционально и подробно рассказал в своем Instagram.

Фото: youtube.com/ more tv
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Согласно уточнению Иосифа, они с Валерией подцепили коронавирусную инфекцию в Дубае. При этом певица переболела в легкой форме - "практически на ногах", но вот ее мужу пришлось несладко: он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Несколько дней назад отметил свой второй день рождения", - начал рассказ Пригожин, добавив, что долго думал, сообщать или нет про инцидент, и все-таки решился поведать - "ни ради досужих разговоров, ни для того чтобы сейчас моя история разошлась в интернете, а для того, чтобы своим рассказом предостеречь тех, кто все еще думает, что эта болезнь ерунда и его она не коснется".

"Знаю одно: ковид - чистая рулетка, и не факт, что выбор костлявой с косой падет не на вас", - написал Иосиф, указав: с самого начала пандемии они с Валерией "отнеслись к проблеме со всей серьезностью, соблюдали изоляцию, предпринимали все превентивные меры, чтобы не заболеть", и в разгар очередной волны пандемии "уехали в гостеприимный Дубай, где чувствовали себя в большей безопасности". Но им все-таки "суждено было заразиться этой страшной болезнью под названием Covid-19".

Пригожин описывает: первую неделю болезни он чувствовал себя неплохо и думал, что идет на поправку, "как в одночасье стал задыхаться и просто уже не в силах был подняться".

Фото: kinopoisk.ru
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"Начался кошмар. Состояние ухудшалось с каждой минутой, меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось все хуже", - рассказал продюсер.

В конечном итоге ему повезло: друзья, живущие в Дубае, "действовали быстро и решительно" ("малейшее промедление стоило бы мне жизни") и разместили больного в одном из лучших госпиталей Дубая.

"Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. 8 дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких и друзей я выжил и сегодня пишу эти строки", - заключил продюсер.

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